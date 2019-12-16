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Эстонская оппозиция выдвинет вотум недоверия главе МВД
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РИА Новости

Эстонская оппозиция выдвинет вотум недоверия главе МВД

14:20 16.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание эстонского парламента в Таллине
Здание эстонского парламента в Таллине
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Здание эстонского парламента в Таллине. Архивное фото
ТАЛЛИН, 16 дек — РИА Новости. Эстонская оппозиция выдвинет вотум недоверия главе МВД Марту Хельме за оскорбление кабмина Финляндии и его главы Санны Марин, если премьер Эстонии Юри Ратас не отправит его в отставку, сообщила в понедельник лидер крупнейшей оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас.
В воскресенье глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами. Позднее Хельме сообщил, что выражал собственную позицию и позицию партии, а не всего правительства.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
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Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
"Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и допустил личные нападки на нового премьер-министра Финляндии. Тем самым он нанес ущерб эстонско-финским отношениям. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию", - сказала Каллас порталу эстонского радиовещания ERR.
Лидер реформистов отметила, что у Юри Ратаса есть время до вечера понедельника, чтобы обратиться к президенту с заявлением об освобождении Хельме от занимаемой должности. "Если он этого не сделает, мы будем вынуждены инициировать вотум недоверия Марту Хельме", - подчеркнула Каллас.
Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар заявил ERR, что соцдемы поддержат вотум недоверия. По их оценке, после такого внешнеполитического просчета Хельме не может оставаться в составе правительства.
Канцелярия президента Финляндии сообщила в понедельник, что в телефонном разговоре с президентом Саули Ниинистё глава Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за высказывания Хельме.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
30 августа, 14:19
В Эстонии оппозиция не смогла отправить в отставку премьера Ратаса
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Санна МаринЮри РатасМарт ХельмеЭстонияФинляндияВ мире
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