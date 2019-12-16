ТАЛЛИН, 16 дек — РИА Новости. Эстонская оппозиция выдвинет вотум недоверия главе МВД Эстонская оппозиция выдвинет вотум недоверия главе МВД Марту Хельме за оскорбление кабмина Финляндии и его главы Санны Марин , если премьер Эстонии Юри Ратас не отправит его в отставку, сообщила в понедельник лидер крупнейшей оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас.

В воскресенье глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами. Позднее Хельме сообщил, что выражал собственную позицию и позицию партии, а не всего правительства.

"Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и допустил личные нападки на нового премьер-министра Финляндии. Тем самым он нанес ущерб эстонско-финским отношениям. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию", - сказала Каллас порталу эстонского радиовещания ERR.

Лидер реформистов отметила, что у Юри Ратаса есть время до вечера понедельника, чтобы обратиться к президенту с заявлением об освобождении Хельме от занимаемой должности. "Если он этого не сделает, мы будем вынуждены инициировать вотум недоверия Марту Хельме", - подчеркнула Каллас.

Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар заявил ERR, что соцдемы поддержат вотум недоверия. По их оценке, после такого внешнеполитического просчета Хельме не может оставаться в составе правительства.