Экс-глава Минфина Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Суд также запретил экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Кроме того, в счет погашения гражданских исков арестованы принадлежащие Кузнецову четыре участка на Рублевке, пять участков в Одинцово, дом и постройки, Mercedes и 291 тысяча рублей в банке "Возрождение".