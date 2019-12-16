Экс-глава Минфина Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима за хищения на сумму порядка 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Суд также запретил экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
В число пострадавших от действий Кузнецова вошли "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (7,2 миллиарда рублей), правительство области (3,4 миллиарда) и муниципальные учреждения.
Кроме того, в счет погашения гражданских исков арестованы принадлежащие Кузнецову четыре участка на Рублевке, пять участков в Одинцово, дом и постройки, Mercedes и 291 тысяча рублей в банке "Возрождение".