Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T15:33+0300
https://ria.ru/20191216/1562443831.html
Экс-глава Минфина Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Экс-глава Минфина Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

14:20 16.12.2019 (обновлено: 15:33 16.12.2019)
22292
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима за хищения на сумму порядка 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Суд также запретил экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
В число пострадавших от действий Кузнецова вошли "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (7,2 миллиарда рублей), правительство области (3,4 миллиарда) и муниципальные учреждения.
Кроме того, в счет погашения гражданских исков арестованы принадлежащие Кузнецову четыре участка на Рублевке, пять участков в Одинцово, дом и постройки, Mercedes и 291 тысяча рублей в банке "Возрождение".
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
19 ноября, 12:39
Чиновники-коррупционеры лишились в 2019 году имущества на 12 млрд рублей
1151831416
Обсудить 7
Алексей Кузнецов (экс-глава Минфина Подмосковья)МоскваПарижЗадержание экс-министра финансов ПодмосковьяМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
В этом и есть наши силовые органы, как бумажный стаканчик так они тут в очередь за медалями, как коррупция слепы.Вот интересно с какой суммы они чесаться начинают? 1млрд украл. норм. 5 млрд украл норм, 10 млрд украл норм, 14 млрд украл, ну ладно поймаем.
16 декабря, 15:17
КМКостя Магомедов
3003211
По всем им давно плачет Азкабан!
16 декабря, 15:23
Aмон Ра
2960001
Рекомендуем
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Киев готов предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая умершим
Фестиваль Площадь Искусств
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Ротару делится впечатлениями после концерта
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
Лента новостейМолния