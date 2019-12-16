Пожар в двухэтажном здании в Краснодаре локализовали

КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Двухэтажное здание горит в Двухэтажное здание горит в Краснодаре , пожар локализован на площади 200 квадратных метров, персонал эвакуирован, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 12.47 мск понедельника поступило сообщение о пожаре на улице Кожевенной в Краснодаре.

"По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади 50 м.кв. Проведена эвакуация персонала. Двухэтажное здание. На месте создан штаб пожаротушения, 13:33 мск – локализация 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.