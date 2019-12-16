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Пожар в двухэтажном здании в Краснодаре локализовали
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РИА Новости

Пожар в двухэтажном здании в Краснодаре локализовали

14:16 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Двухэтажное здание горит в Краснодаре, пожар локализован на площади 200 квадратных метров, персонал эвакуирован, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в 12.47 мск понедельника поступило сообщение о пожаре на улице Кожевенной в Краснодаре.
"По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади 50 м.кв. Проведена эвакуация персонала. Двухэтажное здание. На месте создан штаб пожаротушения, 13:33 мск – локализация 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте работает 12 единиц техники и 39 человек.
Сотрудник пожарной службы
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МЧС РФКраснодарПроисшествия
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