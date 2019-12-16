Путин призвал расширять права субъектов ВТС

"Но и новые направления – для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники. Чрезвычайно важное направление. Для этого необходимо расширить права субъектов военно-технического сотрудничества и внести изменения в правовую базу", - сказал Путин.