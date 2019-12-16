Путин призвал расширять права субъектов ВТС

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым расширить права субъектов ВТС для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники.
Стенограмма заседания комиссии по ВТС размещена на сайте Кремля.
"Но и новые направления – для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники. Чрезвычайно важное направление. Для этого необходимо расширить права субъектов военно-технического сотрудничества и внести изменения в правовую базу", - сказал Путин.