Правительство одобрило подписание соглашения с Катаром об отмене виз

"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с катарской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар", - говорится в распоряжении.