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Правительство одобрило подписание соглашения с Катаром об отмене виз
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РИА Новости

Правительство одобрило подписание соглашения с Катаром об отмене виз

14:14 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило подписание межправсоглашения с Катаром о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с катарской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар", - говорится в распоряжении.
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МИДу поручено провести переговоры с катарской стороной и по достижении договоренности подписать от имени кабмина РФ указанное соглашение, также говорится в документе.
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Правительство РФКатарРоссияПолитика
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