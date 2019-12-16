Круглый стол к 40-летию ввода советских войск в Афганистан

Участники:
- заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил КОЗЛОВ;
- член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей КОНДРАТЬЕВ;
- президент Союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей ФИЛАТОВ;
- член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир ЕЛИСЕЕВ;
- участник штурма дворца Амина, полковник в отставке Сергей ГОЛОВ.
К разговору приглашены:
- представители Российского союза ветеранов Афганистана и Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ.
25 декабря отмечается 40-ая годовщина начала боевых действий и ввода советских войск в Афганистан. Через Афганистан прошли около 620 тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч погибли, мужественно исполняя свой воинский и гражданский долг, оказывая интернациональную помощь афганскому народу; 6669 стали инвалидами, десятки пропали без вести. Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всей страны. Советские солдаты противостояли продвижению международного терроризма и наркобизнеса к нашим границам. Сегодня Афганистан по-прежнему "горячая точка". Присутствие американских войск не смогло способствовать установлению мира в этой стране.
В рамках круглого стола речь пойдет о событиях, которые происходили в Афганистане в период нахождения там ограниченного контингента советских войск, о задачах, которые стояли перед советскими военнослужащими, о ветеранах боевых действий, честно исполнявших свой интернациональный долг, о памяти тех, кто из Афганистана не вернулся, об актуальной ситуации в этой стране, о перспективах мирного урегулирования и роли "третьих стран" в этом процессе, а также о региональной безопасности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил КОЗЛОВ;
- член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей КОНДРАТЬЕВ;
- президент Союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей ФИЛАТОВ;
- член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир ЕЛИСЕЕВ;
- участник штурма дворца Амина, полковник в отставке Сергей ГОЛОВ.
К разговору приглашены:
- представители Российского союза ветеранов Афганистана и Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ.
25 декабря отмечается 40-ая годовщина начала боевых действий и ввода советских войск в Афганистан. Через Афганистан прошли около 620 тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч погибли, мужественно исполняя свой воинский и гражданский долг, оказывая интернациональную помощь афганскому народу; 6669 стали инвалидами, десятки пропали без вести. Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всей страны. Советские солдаты противостояли продвижению международного терроризма и наркобизнеса к нашим границам. Сегодня Афганистан по-прежнему "горячая точка". Присутствие американских войск не смогло способствовать установлению мира в этой стране.
В рамках круглого стола речь пойдет о событиях, которые происходили в Афганистане в период нахождения там ограниченного контингента советских войск, о задачах, которые стояли перед советскими военнослужащими, о ветеранах боевых действий, честно исполнявших свой интернациональный долг, о памяти тех, кто из Афганистана не вернулся, об актуальной ситуации в этой стране, о перспективах мирного урегулирования и роли "третьих стран" в этом процессе, а также о региональной безопасности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/