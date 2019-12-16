Круглый стол к 40-летию ввода советских войск в Афганистан

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20 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол: "Афганистан: к 40-летию начала ввода советских войск".