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Медиавойны
2019-12-16T17:21+0300
https://ria.ru/20191216/1562443461.html
Симоньян рассказала, как хакеры включили RT в эфир испанского канала
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РИА Новости

Симоньян рассказала, как хакеры включили RT в эфир испанского канала

14:10 16.12.2019 (обновлено: 17:21 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, как хакеры прервали эфир испанского телеканала.

"Хакеры взломали испанский канал "+24" и врубили вместо их эфира наш. У нас как раз шло интервью с Пучдемоном, главным по независимости Каталонии. Наш эфир транслировали весь вечер. Мы не знаем, кто это сделал. Честное пионерское. Но красиво, че", — написала она в своем Telegram-канале.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2017 года, когда зрители американского канала C-SPAN, транслирующего выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса и речи члена палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии десять минут смотрели передачу RT.
В C-SPAN тогда это назвали "проблемой маршрутизации", а некоторые западные СМИ обвинили "российских хакеров".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
11 ноября, 05:07
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МедиавойныТелеканал RTМедиавойныРоссия сегодняКаталонияМаргарита СимоньянМоскваОбщество
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