Симоньян рассказала, как хакеры включили RT в эфир испанского канала

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, как хакеры прервали эфир испанского телеканала.
"Хакеры взломали испанский канал "+24" и врубили вместо их эфира наш. У нас как раз шло интервью с Пучдемоном, главным по независимости Каталонии. Наш эфир транслировали весь вечер. Мы не знаем, кто это сделал. Честное пионерское. Но красиво, че", — написала она в своем Telegram-канале.
Аналогичный случай произошел в ноябре 2017 года, когда зрители американского канала C-SPAN, транслирующего выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса и речи члена палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии десять минут смотрели передачу RT.
В C-SPAN тогда это назвали "проблемой маршрутизации", а некоторые западные СМИ обвинили "российских хакеров".
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