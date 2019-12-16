Симоньян рассказала, как хакеры включили RT в эфир испанского канала

"Хакеры взломали испанский канал "+24" и врубили вместо их эфира наш. У нас как раз шло интервью с Пучдемоном, главным по независимости Каталонии. Наш эфир транслировали весь вечер. Мы не знаем, кто это сделал. Честное пионерское. Но красиво, че", — написала она в своем Telegram-канале.