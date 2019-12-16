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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
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РИА Новости

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

14:10 16.12.2019 (обновлено: 15:13 16.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении 14 миллиардов рублей, в Басманном суде Москвы
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении 14 миллиардов рублей, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.

Суд запретил осужденному занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Помимо этого, с него взыскали ущерб.
В число пострадавших от действий Кузнецова вошли ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (7,2 миллиарда рублей), правительство области (3,4 миллиарда), муниципальные учреждения — всего на сумму свыше 14 миллиардов рублей.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
19 ноября, 12:39
Чиновники-коррупционеры лишились в 2019 году имущества на 12 млрд рублей
В счет погашения гражданских исков суд арестовал принадлежащие Кузнецову четыре участка на Рублевке, пять участков в Одинцово, дом и постройки, машину Mercedes и 291 тысячу рублей в банке "Возрождение".
Адвокат Кузнецова Константин Карев сообщил РИА Новости, что приговор "не очень справедлив", защита обжалует его.
"Кузнецов признал вину и был готов на особый порядок, смягчающим обстоятельством было то, что он раскаялся, к тому же по аналогичным делам вынесены более легкие приговоры", – добавил собеседник агентства.

Дело Кузнецова

Следствие установило, что с 2005 по 2008 год Кузнецов вместе с другими чиновниками Подмосковья входил в группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Уголовное дело возбудили в мае 2008 года. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.
Расследование осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Его задержали 6 июля 2013 года во Франции, 12 апреля 2016 года освободили, обязав носить электронный браслет.
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
27 сентября, 15:54Культура
Началась экспертиза картин, изъятых у бывшей жены экс-министра Подмосковья
Еще через полгода экс-министра посадили под домашний арест в съемную квартиру полиции, в декабре 2018 года перевели в тюрьму под Парижем и в январе экстрадировали в Россию.
Всего Кузнецову вменяют десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств.
Следствие оценило ущерб в 14 миллиардов рублей.
Экс-министр признал вину и рассчитывал на особый порядок рассмотрения дела в суде в надежде на более мягкое наказание. Ему в этом отказали, сославшись на то, что Кузнецов не компенсировал ущерб.
Бежавшего в США сообщника экс-министра Дмитрия Котляренко 31 июля заочно приговорили к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.
Столичный суд в январе 2018 года заочно приговорил к 11 годам колонии бывшую жену Кузнецова Жанну Булах, которую следствие называет участником организованной группы.
Французская полиция
14 июля 2017, 11:19
Во Франции арестовали виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова – ГП РФВо Франции наложен арест на квартиру, виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его предполагаемой сообщницы Жанны Булах на 120 миллионов евро, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Женщину объявили в международный розыск, но она является гражданкой США и проживает в этой стране. Между Москвой и Вашингтоном нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.
Следствие установило, что перед отъездом в США Булах пыталась вывезти через Финляндию картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения — всего почти 1400 позиций. В рамках расследования ее коллекцию арестовали, сейчас ценности передают подмосковным музеям.
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Задержание экс-министра финансов ПодмосковьяМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
14 лет заключения и 3 года запрет занимать должность.Через два три выйдет по УДО и на работу
16 декабря, 14:38
Олег 84
17514112
С учетом вреда, который он нанес обществу, а также высочайшей степени ответственности его по должности, приговор вообще ни о чем. Его трижды расстрелять мало.
16 декабря, 15:01
Александр Сергеевич
1612001
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