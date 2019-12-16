Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему министру финансов Московской области Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову , сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.

Суд запретил осужденному занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Помимо этого, с него взыскали ущерб.

В число пострадавших от действий Кузнецова вошли ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (7,2 миллиарда рублей), правительство области (3,4 миллиарда), муниципальные учреждения — всего на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

В счет погашения гражданских исков суд арестовал принадлежащие Кузнецову четыре участка на Рублевке, пять участков в Одинцово, дом и постройки, машину Mercedes и 291 тысячу рублей в банке "Возрождение".

Адвокат Кузнецова Константин Карев сообщил РИА Новости, что приговор "не очень справедлив", защита обжалует его.

"Кузнецов признал вину и был готов на особый порядок, смягчающим обстоятельством было то, что он раскаялся, к тому же по аналогичным делам вынесены более легкие приговоры", – добавил собеседник агентства.

Дело Кузнецова

Следствие установило, что с 2005 по 2008 год Кузнецов вместе с другими чиновниками Подмосковья входил в группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Уголовное дело возбудили в мае 2008 года. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области , а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.

Расследование осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Его задержали 6 июля 2013 года во Франции, 12 апреля 2016 года освободили, обязав носить электронный браслет.

Еще через полгода экс-министра посадили под домашний арест в съемную квартиру полиции, в декабре 2018 года перевели в тюрьму под Парижем и в январе экстрадировали в Россию.

Всего Кузнецову вменяют десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств.

Следствие оценило ущерб в 14 миллиардов рублей.

Экс-министр признал вину и рассчитывал на особый порядок рассмотрения дела в суде в надежде на более мягкое наказание. Ему в этом отказали, сославшись на то, что Кузнецов не компенсировал ущерб.

Бежавшего в США сообщника экс-министра Дмитрия Котляренко 31 июля заочно приговорили к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.

Столичный суд в январе 2018 года заочно приговорил к 11 годам колонии бывшую жену Кузнецова Жанну Булах, которую следствие называет участником организованной группы.

Женщину объявили в международный розыск, но она является гражданкой США и проживает в этой стране. Между Москвой и Вашингтоном нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.