Школьники и студенты в Сети выбирают новый транспорт для Деда Мороза

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московские школьники и студенты запустили сетевой флешмоб "Транспорт для Деда Мороза", чтобы выбрать более скоростное средство передвижения для волшебника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского университета транспорта.

"Снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием — эти варианты уже представили будущие транспортники", — уточнили в пресс-службе вуза.

Во флешмобе, который продлится до 27 декабря, могут принять участие все желающие.

Для этого нужно опубликовать новогоднюю фотографию по теме в любой социальной сети, описать основные характеристики транспортного средства и поставить хэштег #транспортДедаМороза.