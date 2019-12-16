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Туризм
2019-12-16T23:12+0300
https://ria.ru/20191216/1562443350.html
Школьники и студенты в Сети выбирают новый транспорт для Деда Мороза
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РИА Новости

Школьники и студенты в Сети выбирают новый транспорт для Деда Мороза

23:12 16.12.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкУчастники праздника "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московские школьники и студенты запустили сетевой флешмоб "Транспорт для Деда Мороза", чтобы выбрать более скоростное средство передвижения для волшебника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского университета транспорта.

"Снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием — эти варианты уже представили будущие транспортники", — уточнили в пресс-службе вуза.

Во флешмобе, который продлится до 27 декабря, могут принять участие все желающие.
Для этого нужно опубликовать новогоднюю фотографию по теме в любой социальной сети, описать основные характеристики транспортного средства и поставить хэштег #транспортДедаМороза.
Лучшие работы отправят в московскую резиденцию сказочного персонажа, которая располагается в Кузьминках.
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