Школьники и студенты в Сети выбирают новый транспорт для Деда Мороза

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московские школьники и студенты запустили сетевой флешмоб "Транспорт для Деда Мороза", чтобы выбрать более скоростное средство передвижения для волшебника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского университета транспорта.
"Снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием — эти варианты уже представили будущие транспортники", — уточнили в пресс-службе вуза.
Во флешмобе, который продлится до 27 декабря, могут принять участие все желающие.
Для этого нужно опубликовать новогоднюю фотографию по теме в любой социальной сети, описать основные характеристики транспортного средства и поставить хэштег #транспортДедаМороза.
Лучшие работы отправят в московскую резиденцию сказочного персонажа, которая располагается в Кузьминках.