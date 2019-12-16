Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.
"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов", - сказал он в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
По словам президента, это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года.
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