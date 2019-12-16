Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов", - сказал он в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

По словам президента, это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года.