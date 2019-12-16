Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поступившие по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленные предложения по линии военно-технического сотрудничества.
"Отмечу недавний саммит "Россия – Африка". В ходе его работы подтверждено, что надёжное, ответственное военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетов взаимодействия с африканскими партнёрами. По итогам саммита прошу проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС, конечно, с учётом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате", - сказал Путин на заседании комиссии по ВТС. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в Сочи в октябре по инициативе России под председательством Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.