Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой

Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в Сочи в октябре по инициативе России под председательством Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.