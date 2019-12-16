Инвалид опроверг заявление клуба караоке в Краснодаре об опоздании

КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Инвалид-колясочник из Инвалид-колясочник из Краснодара Евгений Садым, которого не пустили в караоке, рассказал, что они с компанией опоздали не на час, как заявили в клубе, а на 20 минут.

Ранее администрация клуба "Главная Сцена" сообщила, что провела внутреннее расследование инцидента, и выяснила, что компания опоздала на полтора часа, когда бронь уже сняли, а все столы были заняты. Появившиеся публикации в клубе назвали "дезинформацией".

"Девочки для меня сделали подарок. Мне 29 лет было. И мы опоздали на 20 минут. На час - это неправда... Пока мы нашли место поставить машину, пока я выгрузился, сел в коляску, мы доехали… Сказали, ждите, пока столик освободится", - рассказал Садым РИА Новости.