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Инвалид опроверг заявление клуба караоке в Краснодаре об опоздании
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РИА Новости

Инвалид опроверг заявление клуба караоке в Краснодаре об опоздании

14:08 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Инвалид-колясочник из Краснодара Евгений Садым, которого не пустили в караоке, рассказал, что они с компанией опоздали не на час, как заявили в клубе, а на 20 минут.
Ранее администрация клуба "Главная Сцена" сообщила, что провела внутреннее расследование инцидента, и выяснила, что компания опоздала на полтора часа, когда бронь уже сняли, а все столы были заняты. Появившиеся публикации в клубе назвали "дезинформацией".
"Девочки для меня сделали подарок. Мне 29 лет было. И мы опоздали на 20 минут. На час - это неправда... Пока мы нашли место поставить машину, пока я выгрузился, сел в коляску, мы доехали… Сказали, ждите, пока столик освободится", - рассказал Садым РИА Новости.
Ранее прокуратура Краснодарского края организовала проверку появившейся в СМИ информации об инциденте. Подруга Евгения Юлия Надеина рассказала журналистам, что в караоке-клубе им не позволили отпраздновать день рождения мужчины. По ее словам, они уехали домой, однако в полвторого им перезвонили и сказали, что столик освободился. По словам девушки, это произошло уже после того, как история попала в соцсети.
Инвалидная коляска в коридоре
10:49
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КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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