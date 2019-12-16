Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T14:04+0300
https://ria.ru/20191216/1562443046.html
Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156238/02/1562380217_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_250e5538d8eb5c163f39491eaaeeafe4.jpg
РИА Новости

Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений

14:04 16.12.2019
378
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, участники которого обсудили итоги работы в 2019 году и перспективные направления взаимодействия с ключевыми партнерами в сфере ВТС. Стенограмма выступления президента опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - заявил Путин на заседании.
Он отметил, что большой вклад в продвижение экспорта вносят, в том числе международные выставочные мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста в церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту
3 декабря, 16:24
ВМФ получит более 480 образцов вооружений, заявил Путин
1720004
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин рассказал о росте экспорта российского оружия
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин призвал поставщиков военной техники развивать сервисные центры
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин призвал расширять права субъектов ВТС
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил уделить первоочередное внимание традиционным партнерам
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
В России начались испытания третьего тральщика из стеклопластика
Пожар в строящемся здании торгового центра Lotte Plaza в Москве
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на кровле хлебозавода
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки
Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Дизель-электрическая подлодка Петропавловск-Камчатский
В НАТО заявили о небывалой активности российских подлодок
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
Пожар не помешал ремонту на "Адмирале Кузнецове", заявил глава ОСК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
Лента новостейМолния