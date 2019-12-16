Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин

Глава государства провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, участники которого обсудили итоги работы в 2019 году и перспективные направления взаимодействия с ключевыми партнерами в сфере ВТС. Стенограмма выступления президента опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - заявил Путин на заседании.