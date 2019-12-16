Минздрав одобрил план повышения качества помощи больным муковисцидозом

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минздрав России утвердил план по повышению качества медпомощи и обеспечения лекарствами больных муковисцидозом, в том числе планируется пересмотреть клинические рекомендации по лечению больных, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, а дженерики вызывают ряд побочных эффектов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом нужными лекарствами. Позднее директор профильного департамента сообщила, что Минздрав ведет переговоры с производителями лекарств, необходимых больным муковисцидозом. В среду стало известно, что фармацевтическая компания GSK, производящая лекарство для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препаратов в Россию.

"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила "дорожную карту" по повышению качества оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания пациентов с муковисцидозом", - говорится в сообщении.

До конца 2019 года Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы о недоброкачественных лекарствах и направит в регионы информационное письмо, уточнили в пресс-службе.

"В "дорожную карту" включены и вопросы установления инвалидности, и лечебное питание, и возможности амбулаторного лечения для пациентов с муковисцидозом. Обновление потребуется и клиническим рекомендациям по лечению муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже приступило к этой работе", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

Клинические рекомендации по лечению больных муковисцидозом актуализируют в первом квартале 2020 года, отметили в пресс-службе. Кроме того, за это время планируется также провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству, а также ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

"В III квартале 2020 года будет сформирован и опубликован на официальном сайте Минздрава России перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения",- отмечается в сообщении.