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Минздрав одобрил план повышения качества помощи больным муковисцидозом
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РИА Новости

Минздрав одобрил план повышения качества помощи больным муковисцидозом

14:03 16.12.2019 (обновлено: 15:47 16.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минздрав России утвердил план по повышению качества медпомощи и обеспечения лекарствами больных муковисцидозом, в том числе планируется пересмотреть клинические рекомендации по лечению больных, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, а дженерики вызывают ряд побочных эффектов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом нужными лекарствами. Позднее директор профильного департамента сообщила, что Минздрав ведет переговоры с производителями лекарств, необходимых больным муковисцидозом. В среду стало известно, что фармацевтическая компания GSK, производящая лекарство для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препаратов в Россию.
"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила "дорожную карту" по повышению качества оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания пациентов с муковисцидозом", - говорится в сообщении.
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До конца 2019 года Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы о недоброкачественных лекарствах и направит в регионы информационное письмо, уточнили в пресс-службе.
"В "дорожную карту" включены и вопросы установления инвалидности, и лечебное питание, и возможности амбулаторного лечения для пациентов с муковисцидозом. Обновление потребуется и клиническим рекомендациям по лечению муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже приступило к этой работе", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
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Клинические рекомендации по лечению больных муковисцидозом актуализируют в первом квартале 2020 года, отметили в пресс-службе. Кроме того, за это время планируется также провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству, а также ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.
"В III квартале 2020 года будет сформирован и опубликован на официальном сайте Минздрава России перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения",- отмечается в сообщении.
Муковисцидоз – одно из самых распространенных наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.
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МуковисцидозРосздравнадзорМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваМоскваРоссияОбщество
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