В Крыму план Вакарчука по "деоккупации" полуострова назвали болтовней

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал "болтовней" слова главы украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука о разработке плана по "деоккупации" крымского полуострова.

Ранее Вакарчук на своей странице в Facebook заявил, что Украине нужна разработка "общего плана деоккупации Крыма и Донбасса", который будет включать блок безопасности, а также политический, экономический и социальный блоки. Вакарчук подчеркнул, что его политсила уже приступила в разработке подобного плана, который будет представлен в том числе обществу и международным партнерам.

"Вакарчук, видимо, мыслит клиповыми категориями. Долго находясь в политике, ему нужно было бы уже усвоить и научиться разбираться в терминах, так как никакой оккупации Крыма не было. Это известно всем. Поэтому, следовательно, и никакой деоккупации быть не может. Господину Вакарчуку нужно перестать просто болтать языком и использовать термины, которые он не понимает", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, Вакарчук также должен четко ответить на вопрос, его интересует территория или люди.

"Это очень важный и коренной вопрос. Потому что каждый человек, находящийся в здравом уме и памяти, понимает, что подавляющие большинство крымчан ни в какую Украину возвращаться не хотят", - подчеркнул Иоффе.