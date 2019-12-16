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В Крыму план Вакарчука по "деоккупации" полуострова назвали болтовней
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РИА Новости

В Крыму план Вакарчука по "деоккупации" полуострова назвали болтовней

14:02 16.12.2019 (обновлено: 14:33 16.12.2019)
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© Фото : Государственный Совет Республики Крым Иоффе Григорий Адольфович
Иоффе Григорий Адольфович
© Фото : Государственный Совет Республики Крым
Иоффе Григорий Адольфович. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал "болтовней" слова главы украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука о разработке плана по "деоккупации" крымского полуострова.
Ранее Вакарчук на своей странице в Facebook заявил, что Украине нужна разработка "общего плана деоккупации Крыма и Донбасса", который будет включать блок безопасности, а также политический, экономический и социальный блоки. Вакарчук подчеркнул, что его политсила уже приступила в разработке подобного плана, который будет представлен в том числе обществу и международным партнерам.
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"Вакарчук, видимо, мыслит клиповыми категориями. Долго находясь в политике, ему нужно было бы уже усвоить и научиться разбираться в терминах, так как никакой оккупации Крыма не было. Это известно всем. Поэтому, следовательно, и никакой деоккупации быть не может. Господину Вакарчуку нужно перестать просто болтать языком и использовать термины, которые он не понимает", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, Вакарчук также должен четко ответить на вопрос, его интересует территория или люди.
"Это очень важный и коренной вопрос. Потому что каждый человек, находящийся в здравом уме и памяти, понимает, что подавляющие большинство крымчан ни в какую Украину возвращаться не хотят", - подчеркнул Иоффе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Григорий ИоффеСвятослав ВакарчукВладимир ПутинКрымВ мире
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