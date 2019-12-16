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Россиянина задержали в Бейруте с фальшивыми деньгами, сообщил источник
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РИА Новости

Россиянина задержали в Бейруте с фальшивыми деньгами, сообщил источник

14:01 16.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Гражданин России и гражданин Азербайджана задержаны сотрудниками безопасности международного аэропорта Бейрута при попытке вывезти крупную сумму фальшивых денег, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Да, это правда. Задержаны двое людей, один - гражданин России, второй - Азербайджана. У них в сумке нашли большое количество поддельных банкнот. В основном доллары",- рассказал собеседник агентства.
По данным источника, задержанные пассажиры направлялись предположительно в Стамбул.
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