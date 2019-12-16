Жителей Севастополя оштрафовали за незаконный археологический промысел

"Суд признал мужчин виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания в земле, проводимых без разрешения (открытого листа), повлекших повреждение культурного слоя, совершенных с использованием специальных технических средств поиска, группой лиц по предварительному сговору (п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ) и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сообщили в суде.