Жителей Севастополя оштрафовали за незаконный археологический промысел

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Балаклавский районный суд оштрафовал двух жителей Севастополя за незаконные археологические раскопки, в результате которых были найдены монеты времен Золотой Орды и Крымского Ханства, сообщила пресс-служба суда.
Два севастопольца в апреле 2019 года в окрестностях одного из сёл Балаклавского района Севастополя занимались незаконными археологическими раскопками с использованием металлоискателя и лопаты. Ими были найдены: монета Золотой Орды – Пул Чекана Крыма (период возникновения датируется 1313-1341 годами), монета Крымского ханства – Акче чекана Бахчисарая XVIII века, монета Золотой Орды – Анонимный Пул чекана Крыма (период возникновения датируется рубежом XIII-XIV веков). Дело возбуждено и расследовано следователями УФСБ России по региону.
"Суд признал мужчин виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания в земле, проводимых без разрешения (открытого листа), повлекших повреждение культурного слоя, совершенных с использованием специальных технических средств поиска, группой лиц по предварительному сговору (п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ) и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Отмечается, что подсудимые признали себя виновными и раскаялись. Найденные монеты будут переданы в государственную часть Музейного фонда РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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