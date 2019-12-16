Сотню фирм открыли в районе ХМАО, где бизнес субсидируют за "прописку"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Более 100 новых малых и средних предприятий появилось в Сургутском районе Более 100 новых малых и средних предприятий появилось в Сургутском районе ХМАО благодаря идее выдавать субсидии бизнесу за смену "прописки" и перерегистрацию на территории муниципального образования, заявил РИА Новости глава района Андрей Трубецкой.

Ранее в районной администрации сообщали, что до конца года муниципалитет будет выдавать 100 тысяч рублей предпринимателям из любого уголка страны, которые пожелают сменить прописку своего ООО или ИП и перерегистрировать его в Сургутском районе.

"Не хочу хвастаться или рекламировать... но идея предлагать по 100 тысяч рублей за перерегистрацию бизнеса на территории района дала нам плюсом 111 малых и средних предприятий", - сказал Трубецкой.

Он уточнил, что муниципалитет вложил в эту инициативу 9 миллионов рублей, а в качестве бюджетных поступлений получил 13 миллионов. "Мы очень внимательно считаем, что мы вкладываем, и ту отдачу, которую получаем", - добавил глава района.

По данным администрации Сургутского района, субсидию бизнесмены могут направить на покупку контрольно-кассовой техники и другого оборудования, рекламу, бухгалтерское и юридическое сопровождение. Кроме того, предприниматели, сменившие бизнес-прописку, могут рассчитывать на образовательную и информационно-консультативную помощь со стороны специалистов администрации.