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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-12-16T13:58+0300
https://ria.ru/20191216/1562442676.html
Сотню фирм открыли в районе ХМАО, где бизнес субсидируют за "прописку"
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РИА Новости

Сотню фирм открыли в районе ХМАО, где бизнес субсидируют за "прописку"

13:58 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Более 100 новых малых и средних предприятий появилось в Сургутском районе ХМАО благодаря идее выдавать субсидии бизнесу за смену "прописки" и перерегистрацию на территории муниципального образования, заявил РИА Новости глава района Андрей Трубецкой.
Ранее в районной администрации сообщали, что до конца года муниципалитет будет выдавать 100 тысяч рублей предпринимателям из любого уголка страны, которые пожелают сменить прописку своего ООО или ИП и перерегистрировать его в Сургутском районе.

"Не хочу хвастаться или рекламировать... но идея предлагать по 100 тысяч рублей за перерегистрацию бизнеса на территории района дала нам плюсом 111 малых и средних предприятий", - сказал Трубецкой.

Он уточнил, что муниципалитет вложил в эту инициативу 9 миллионов рублей, а в качестве бюджетных поступлений получил 13 миллионов. "Мы очень внимательно считаем, что мы вкладываем, и ту отдачу, которую получаем", - добавил глава района.
По данным администрации Сургутского района, субсидию бизнесмены могут направить на покупку контрольно-кассовой техники и другого оборудования, рекламу, бухгалтерское и юридическое сопровождение. Кроме того, предприниматели, сменившие бизнес-прописку, могут рассчитывать на образовательную и информационно-консультативную помощь со стороны специалистов администрации.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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В муниципалитете уверены, что таким образом район работает над повышением собственной инвестиционной привлекательности. Ранее сообщалось, что практически четверть инвестиций, привлекаемых в Ханты-Мансийском автономном округе, приходится на Сургутский район. Так, в 2019 году объем инвестиций в экономику муниципального образования должен составить 230 миллиардов рублей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районЭкономика
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