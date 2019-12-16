Путин поручил уделить первоочередное внимание традиционным партнерам

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС поручил первоочередное внимание уделить членам ОДКБ, СНГ и другим традиционным партнёрам, в том числе и на африканском континенте.
"Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ, СНГ и другим нашим традиционным партнёрам, в том числе и на африканском континенте. На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники", - сказал Путин на заседании комиссии по ВТС.
Стенограмма заседания размещена на сайте Кремля.