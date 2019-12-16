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Путин поручил уделить первоочередное внимание традиционным партнерам
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РИА Новости

Путин поручил уделить первоочередное внимание традиционным партнерам

13:57 16.12.2019 (обновлено: 13:58 16.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС поручил первоочередное внимание уделить членам ОДКБ, СНГ и другим традиционным партнёрам, в том числе и на африканском континенте.
"Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ, СНГ и другим нашим традиционным партнёрам, в том числе и на африканском континенте. На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники", - сказал Путин на заседании комиссии по ВТС.
Стенограмма заседания размещена на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
13:52
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
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