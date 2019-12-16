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Туризм
2019-12-16T13:56+0300
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В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки
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РИА Новости

В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки

13:56 16.12.2019
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© Фото : РостуризмРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
© Фото : Ростуризм
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не сомневается в необходимости введения электронной путевки и дожидается результатов аудита, который проводит компания "Национальные туристические технологии" (НТТ), заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на конференции LegalTravelDay 2019.
Догузова напомнила, что существует постановление правительства, где говорится, что электронная путевка должна эксплуатироваться как государственная информационная система.
"Мы передали ключи от системы техническому аудитору компании НТТ и сейчас ждем результатов технического аудита. Мы хотим знать, какие задачи решает электронная путевка, насколько она соответствует поставленным задачам. Если не соответствует, куда нам двигаться и сколько будет стоить модернизация. Перед тем, как начать использовать, нам нужно ее сделать государственной информационной системой", - сказала Догузова.
"В необходимости электронной путевки сомнений не возникает. Мы идем по пути того, чтобы она стала обязательной в соответствии с законом, но до этого момента нам надо проделать очень большую работу", — уточнила глава ведомства.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в декабре 2019 года Госдума РФ может принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение на рынке единой системы электронных путевок. По информации, имеющейся в распоряжении АТОР, рынок увидит путевку уже в июле 2020 года, но ответственность за ее неиспользование наступит с января 2021 года.
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ТуризмЗарина ДогузоваАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмРостуризмГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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