В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки

"Мы передали ключи от системы техническому аудитору компании НТТ и сейчас ждем результатов технического аудита. Мы хотим знать, какие задачи решает электронная путевка, насколько она соответствует поставленным задачам. Если не соответствует, куда нам двигаться и сколько будет стоить модернизация. Перед тем, как начать использовать, нам нужно ее сделать государственной информационной системой", - сказала Догузова.