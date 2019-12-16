В табачной компании оценили возвращение курилок в аэропорты

"Мы считаем решение о возвращении курительных комнат в аэропорты благоразумным: полный запрет курения в аэропортах привел к тому, что курильщики стали курить в неустановленных местах, таким образом, некурящие пассажиры стали подвергаться "пассивному курению" в общественных местах аэропортов, и мера, которая должна была защитить некурящих граждан, привела к противоположному эффекту. Возвращение курительных комнат позволит защитить некурящих граждан от воздействия табачного дыма", - сообщила она РИА Новости.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.