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В табачной компании оценили возвращение курилок в аэропорты
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РИА Новости

В табачной компании оценили возвращение курилок в аэропорты

13:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПепельница
Пепельница
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пепельница. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Возвращение курилок в российские аэропорты позволит защитить некурящих граждан от воздействия табачного дыма, так как курильщики перестанут курить в неустановленных местах, считает директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.
"Мы считаем решение о возвращении курительных комнат в аэропорты благоразумным: полный запрет курения в аэропортах привел к тому, что курильщики стали курить в неустановленных местах, таким образом, некурящие пассажиры стали подвергаться "пассивному курению" в общественных местах аэропортов, и мера, которая должна была защитить некурящих граждан, привела к противоположному эффекту. Возвращение курительных комнат позволит защитить некурящих граждан от воздействия табачного дыма", - сообщила она РИА Новости.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Однако Госдума 12 декабря приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации и финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
13 декабря, 10:47
В ОНФ отрицательно оценили возвращение курилок в аэропорты
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Imperial TobaccoЦентральная АзияСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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