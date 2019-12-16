Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.
"Цели и задачи государственной политики в области ВТС, основные направления дальнейших действий закреплены в утверждённой в октябре стратегии военно-технического сотрудничества. Прошу правительство принять дорожную карту по реализации стратегии", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.