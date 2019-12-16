Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T14:01+0300
https://ria.ru/20191216/1562442311.html
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156238/02/1562380217_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_250e5538d8eb5c163f39491eaaeeafe4.jpg
РИА Новости

Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС

13:52 16.12.2019 (обновлено: 14:01 16.12.2019)
391
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.
"Цели и задачи государственной политики в области ВТС, основные направления дальнейших действий закреплены в утверждённой в октябре стратегии военно-технического сотрудничества. Прошу правительство принять дорожную карту по реализации стратегии", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
600001
Обсудить 0
Правительство РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил уделить первоочередное внимание традиционным партнерам
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин призвал поставщиков военной техники развивать сервисные центры
Кибербезопасность
Кибератакам в 2019 году чаще всего подвергалась космическая отрасль
Акция в Киеве против земельной реформы
"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин призвал расширять права субъектов ВТС
Дмитрий Песков
Песков переадресовал депздраву Москвы вопрос об увольнениях в роддоме
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
ЛНР заявила, что с начала года сбила более 50 украинских беспилотников
Участники акции протеста в Бейруте
Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Более 46% россиян сделали прививки от гриппа
Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк
Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
Лента новостейМолния