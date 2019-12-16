Песков переадресовал депздраву Москвы вопрос об увольнениях в роддоме

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тема увольнения руководства московского роддома №27 не входит в круг тем, которые отслеживают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это тоже не вопрос Кремля. И это не тот круг тем, которые мы отслеживаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обратили ли внимание в Кремле на дело руководства московского роддома №27.
"Более или менее резонансные (дела), да (отслеживаем - ред.). Но в данном случае это абсолютно вопрос профессиональный, касается министерства здравоохранения и касается московских властей и к Кремлю это не имеет отношения", - сказал он.
В ноябре-декабре 2019 года в департамент здравоохранения Москвы поступили обращения пациентов с жалобами на работу родильного дома №27 Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
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