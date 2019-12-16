В Чебоксарах студентку, напавшую на педагога, арестовали на два месяца

Утром 13 декабря находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения Чебоксарского экономико-технологического колледжа прошла через пост охраны в здание учебного заведения, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Крики, доносившиеся из кабинета, услышали другие работники колледжа и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.