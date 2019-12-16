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В Чебоксарах студентку, напавшую на педагога, арестовали на два месяца
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РИА Новости

В Чебоксарах студентку, напавшую на педагога, арестовали на два месяца

13:50 16.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Студентка, напавшая с ножом на преподавателя колледжа в Чебоксарах, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Чувашии.
Утром 13 декабря находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения Чебоксарского экономико-технологического колледжа прошла через пост охраны в здание учебного заведения, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Крики, доносившиеся из кабинета, услышали другие работники колледжа и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Девушка арестована на 2 месяца. Она находится под стражей. В отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - сообщили в СУСК.
Полиция
13 декабря, 12:45
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
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Следственный комитет РФЧебоксарыПроисшествия
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