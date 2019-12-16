Дед Мороз рассказал, что предпочитает искусственные ели

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский Дед Мороз рассказал, что выступает за экологию - дома у него стоят искусственные ели, и он готов пригласить к себе экоактивистку Грету Тунберг, чтобы она увидела настоящий мороз.
"Почему бы и нет, я тоже за экологию", - ответил Дед Мороз на пресс-конференции на вопрос журналистов о том, мог бы он пригласить к себе экоактивистку Тунберг.
Он также отметил, что дома у него стоят искусственные ели.
"Я настоящие елочки выращиваю, и сердце мое огорчается, когда я вижу их выброшенными после новогодних праздников. И натуральный мех не признаю, поэтому и мой искусственный", - добавил Дед Мороз.