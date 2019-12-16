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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-16T13:49+0300
https://ria.ru/20191216/1562442155.html
Дед Мороз рассказал, что предпочитает искусственные ели
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/76/1562437605_0:375:2826:1965_1036x0_80_0_0_dd0482eaf8bca10312b4d325b1ad5e40.jpg
РИА Новости

Дед Мороз рассказал, что предпочитает искусственные ели

13:49 16.12.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкДед Мороз
Дед Мороз
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Дед Мороз. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский Дед Мороз рассказал, что выступает за экологию - дома у него стоят искусственные ели, и он готов пригласить к себе экоактивистку Грету Тунберг, чтобы она увидела настоящий мороз.
"Почему бы и нет, я тоже за экологию", - ответил Дед Мороз на пресс-конференции на вопрос журналистов о том, мог бы он пригласить к себе экоактивистку Тунберг.
Он также отметил, что дома у него стоят искусственные ели.
"Я настоящие елочки выращиваю, и сердце мое огорчается, когда я вижу их выброшенными после новогодних праздников. И натуральный мех не признаю, поэтому и мой искусственный", - добавил Дед Мороз.
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Новый год—2020Грета ТунбергДед МорозРоссияОбщество
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