МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности во Франции

Пятого декабря во Франции прошла крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой приняли участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Поводом для недовольства стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.