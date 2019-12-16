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МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности во Франции
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности во Франции

13:49 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупреждает россиян о повышенных мерах безопасности во вторник, 17 декабря, в связи с манифестациям во Франции против пенсионной реформы.
"Франция - 17 декабря в крупных городах страны ожидаются манифестации против пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
12:26
МИД предупредил россиян об ограничении движении транспорта в Париже
Пятого декабря во Франции прошла крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой приняли участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Поводом для недовольства стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
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МИД РФФранцияВ мире
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