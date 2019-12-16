Игорь Руденя принял участие в памятных мероприятиях в Твери

ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, проходят в понедельник в Твери.
В тверских храмах прошли панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество.
У Обелиска Победы состоялся торжественный митинг, участие в котором приняли ветераны, губернатор области Игорь Руденя, суворовцы, жители города. Участники церемонии возложили цветы к подножию Обелиска, войска Тверского гарнизона прошли торжественным маршем.
"Мы все сегодня испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в регионе делается очень много для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны", - сказал на церемонии глава региона.
Всего в этот день в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдут более 150 тематических мероприятий: концертные программы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, фотовыставки и выставки рисунков.