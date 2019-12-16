Игорь Руденя принял участие в памятных мероприятиях в Твери

"Мы все сегодня испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в регионе делается очень много для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны", - сказал на церемонии глава региона.