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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-16T13:49+0300
https://ria.ru/20191216/1562442088.html
Игорь Руденя принял участие в памятных мероприятиях в Твери
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РИА Новости

Игорь Руденя принял участие в памятных мероприятиях в Твери

13:49 16.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, проходят в понедельник в Твери.
В тверских храмах прошли панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество.
У Обелиска Победы состоялся торжественный митинг, участие в котором приняли ветераны, губернатор области Игорь Руденя, суворовцы, жители города. Участники церемонии возложили цветы к подножию Обелиска, войска Тверского гарнизона прошли торжественным маршем.

"Мы все сегодня испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в регионе делается очень много для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны", - сказал на церемонии глава региона.

Всего в этот день в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдут более 150 тематических мероприятий: концертные программы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, фотовыставки и выставки рисунков.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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