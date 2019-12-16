Депутат оценила вхождение России в тройку самых могущественных стран

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вхождение Вхождение России в топ-3 самых могущественных стран мира по версии журнала U.S.News говорит о том, что стремление сделать из РФ страну-изгоя ни к чему не привело, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Россия оказалась в тройке списка самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения, также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".

"Вхождение России в рейтинг самых могущественных стран мира свидетельствует о признании того факта, что стремление изолировать Россию и превратить ее в страну-изгоя ни к чему не привело. Можно говорить о провале попыток представить РФ в качестве "третьесортной" региональной державы", - сказала Панина РИА Новости.

По ее словам, определяющим критерием вхождения РФ в тройку указанного рейтинга можно считать влияние российского лидера Владимира Путина на мировую политику.