Депутат оценила вхождение России в тройку самых могущественных стран

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вхождение России в топ-3 самых могущественных стран мира по версии журнала U.S.News говорит о том, что стремление сделать из РФ страну-изгоя ни к чему не привело, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Россия оказалась в тройке списка самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения, также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
11:35Сказано в эфиреЭксперт оценил место России в рейтинге самых могущественных странАмериканский журнал составил рейтинг самых могущественных стран, Россия оказалась на втором месте. Как отметил в эфире радио Sputnik замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, российская позиция сегодня играет значимую роль в мире.
"Вхождение России в рейтинг самых могущественных стран мира свидетельствует о признании того факта, что стремление изолировать Россию и превратить ее в страну-изгоя ни к чему не привело. Можно говорить о провале попыток представить РФ в качестве "третьесортной" региональной державы", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, определяющим критерием вхождения РФ в тройку указанного рейтинга можно считать влияние российского лидера Владимира Путина на мировую политику.
"Что касается критериев, по которым журнал U.S.News составлял свой рейтинг: глава государства, участие в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал, - можно сказать, что в современном мире участие России в глобальных международных процессах определяет мировую политику, а в военном отношении по ряду позиций Россия вообще на первом месте. Однако определяющим моментом во вхождении России в тройку ведущих держав мира можно назвать оценку лидера. Влияние Владимира Путина на мировую политику сегодня бесспорно", - заявила депутат Госдумы.