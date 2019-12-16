Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T13:47+0300
https://ria.ru/20191216/1562441986.html
Депутат оценила вхождение России в тройку самых могущественных стран
https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:187:2769:1745_1036x0_80_0_0_63cf4cc6f5c1692d0cfb09ef5d795a90.jpg
РИА Новости

Депутат оценила вхождение России в тройку самых могущественных стран

13:47 16.12.2019
374
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Государственной Думы Елена Панина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вхождение России в топ-3 самых могущественных стран мира по версии журнала U.S.News говорит о том, что стремление сделать из РФ страну-изгоя ни к чему не привело, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Россия оказалась в тройке списка самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения, также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
Московский Кремль
11:35Сказано в эфире
Эксперт оценил место России в рейтинге самых могущественных странАмериканский журнал составил рейтинг самых могущественных стран, Россия оказалась на втором месте. Как отметил в эфире радио Sputnik замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, российская позиция сегодня играет значимую роль в мире.
"Вхождение России в рейтинг самых могущественных стран мира свидетельствует о признании того факта, что стремление изолировать Россию и превратить ее в страну-изгоя ни к чему не привело. Можно говорить о провале попыток представить РФ в качестве "третьесортной" региональной державы", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, определяющим критерием вхождения РФ в тройку указанного рейтинга можно считать влияние российского лидера Владимира Путина на мировую политику.
"Что касается критериев, по которым журнал U.S.News составлял свой рейтинг: глава государства, участие в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал, - можно сказать, что в современном мире участие России в глобальных международных процессах определяет мировую политику, а в военном отношении по ряду позиций Россия вообще на первом месте. Однако определяющим моментом во вхождении России в тройку ведущих держав мира можно назвать оценку лидера. Влияние Владимира Путина на мировую политику сегодня бесспорно", - заявила депутат Госдумы.
Олег Морозов
10:28
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
2441100
Обсудить 0
Госдума РФЕлена ПанинаВладимир ПутинКитайРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк
Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Акция в Киеве против земельной реформы
"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли
Компьютеры
В России за год заблокировали более 12 тысяч зарубежных сайтов
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
Лента новостейМолния