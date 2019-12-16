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Туризм
2019-12-16T14:57+0300
https://ria.ru/20191216/1562441861.html
Число путешественников во всем мире превысило миллиард в этом году
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РИА Новости

Число путешественников во всем мире превысило миллиард в этом году

14:57 16.12.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiПосетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
Посетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За девять месяцев 2019 года количество международных туристических прибытий увеличилось в годовом выражении на четыре процента, динамика сектора по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики, сообщает АТОР.
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в январе-сентябре 2019 года в мире зафиксировано 1,1 миллиарда международных туристских прибытий. Это на 43 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.
Правда, эксперты уточняют, что глобальный экономический спад, геополитическая напряженность и длительная неопределенность вокруг Brexit оказывали давление на международный туризм. В итоге в ходе летнего пикового сезона (июль-сентябрь) он показал более умеренные темпы роста.
При этом, туризм — третья по доходам экспортная отрасль в мире. По состоянию на 2018 год доходы сектора оцениваются в 1,7 триллиона долларов США. По этому показателю индустрия уступает только нефтегазовой и химической промышленности.
На долю международного туризма приходится 29 процентов мирового экспорта услуг и семь процентов общего экспорта. В некоторых регионах эти пропорции превышают среднемировые, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где туризм составляет более 50 процентов экспорта услуг и около девяти процентов экспорта в целом.
Самый высокий рост показали Австралия (+9 процентов), Япония (+8 процентов) и Италия (+7 процентов), в то время как Китай, Великобритания и Соединенные Штаты зафиксировали снижение. Средиземноморские направления были одними из самых сильных с точки зрения доходов как в Европе, так и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
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