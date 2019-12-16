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"Дочка" РЖД ввела скидки на верхние боковушки в плацкарте
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РИА Новости

"Дочка" РЖД ввела скидки на верхние боковушки в плацкарте

13:41 16.12.2019 (обновлено: 17:30 16.12.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне
Пассажиры на перроне
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания ввела скидки на верхние боковые полки и места, расположенные в конце плацкартного вагона, сообщил перевозчик.

"Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" с 13 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны пассажирских поездов дальнего следования со скидкой 30 процентов. Купить билеты по специальным ценам можно будет на все верхние боковые полки <...>, а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов", — говорится в сообщении ФПК.

Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования, отправляющиеся по России с 13 января по 31 марта, кроме 20, 21, 22, 23, 24 и 25 февраля и 6, 7, 8, 9, 10 и 11 марта. Помимо этого, акция не действует для фирменного поезда № 146/145 Москва — Назрань.
Купить билеты со скидкой можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Отмечается, что скидки не суммируются, а условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп.
В компании уточнили, что плата за пользование постельным бельем взимается в полном объеме.
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияЭкономика
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