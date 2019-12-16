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2019-12-16T13:38+0300
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Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
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РИА Новости

Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса

13:38 16.12.2019
1998
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков
Помощник президента РФ Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Кремле не видят противоречий в участии помощника президента РФ Владислава Суркова в съезде "Союза добровольцев Донбасса": российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать участие Суркова в съезде российского "Союза добровольцев Донбасса".
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"Нет, здесь нет противоречий. Я, честно говоря, не знаю, о каких именно добровольцах идет речь, но ведь добровольцы бывают разные - бывают и волонтеры, бывают и добровольцы, и у них есть свои организации; это граждане Российской Федерации. Российские чиновники общаются с гражданами Российской Федерации в любых форматах, это, собственно, наша прерогатива и мы ни с кем не собираемся этой прерогативой делиться", - заявил Песков в ответ на вопрос, не видят ли в Кремле противоречий в участии помощника президента в съезде этой организации.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Сурков является помощником президента, который непосредственно на экспертном уровне участвует в работе "нормандского формата".
На просьбу уточнить, разделяют ли в Кремле позицию руководителя "Союза добровольцев Донбасса" Александра Бородая о том, что конфликт в Донбассе будет продолжаться и вернется в активную фазу, Песков подчеркнул: "в данном случае это частная точка зрения, я никак не могу и не хочу ее комментировать".
"Вы знаете, президент Российской Федерации плотно занимается вопросами "нормандского формата", продолжает это делать. И здесь в данном случае все участники преследуют одну цель - способствовать тому, чтобы на юго-востоке Украины был мир и не возобновлялась война", - отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Помощник президента России Владислав Сурков
14 октября, 14:08
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
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ДонбассВладислав СурковДмитрий ПесковРоссияВ мире
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