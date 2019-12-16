Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Кремле не видят противоречий в участии помощника президента РФ В Кремле не видят противоречий в участии помощника президента РФ Владислава Суркова в съезде "Союза добровольцев Донбасса": российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать участие Суркова в съезде российского "Союза добровольцев Донбасса".

"Нет, здесь нет противоречий. Я, честно говоря, не знаю, о каких именно добровольцах идет речь, но ведь добровольцы бывают разные - бывают и волонтеры, бывают и добровольцы, и у них есть свои организации; это граждане Российской Федерации. Российские чиновники общаются с гражданами Российской Федерации в любых форматах, это, собственно, наша прерогатива и мы ни с кем не собираемся этой прерогативой делиться", - заявил Песков в ответ на вопрос, не видят ли в Кремле противоречий в участии помощника президента в съезде этой организации.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Сурков является помощником президента, который непосредственно на экспертном уровне участвует в работе "нормандского формата".

На просьбу уточнить, разделяют ли в Кремле позицию руководителя "Союза добровольцев Донбасса" Александра Бородая о том, что конфликт в Донбассе будет продолжаться и вернется в активную фазу, Песков подчеркнул: "в данном случае это частная точка зрения, я никак не могу и не хочу ее комментировать".

"Вы знаете, президент Российской Федерации плотно занимается вопросами "нормандского формата", продолжает это делать. И здесь в данном случае все участники преследуют одну цель - способствовать тому, чтобы на юго-востоке Украины был мир и не возобновлялась война", - отметил он.