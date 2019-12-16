В группу Red Hot Chili Peppers вернулся гитарист Джон Фрушанте

Гитарист ушел из группы в декабре 2009 года, и его заменили на Джоша Клингхоффера, его уход и возвращение Фрушанте коллективв инстаграме.

"Джош – прекрасный музыкант, которого мы любим и уважаем. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами и за многочисленные таланты, которыми он с нами поделился", - прокомментировала группа у себя на странице в инстаграме.