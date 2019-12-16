В группу Red Hot Chili Peppers вернулся гитарист Джон Фрушанте

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте после десятилетнего отсутствия, сообщает NME.
Гитарист ушел из группы в декабре 2009 года, и его заменили на Джоша Клингхоффера, его уход и возвращение Фрушанте коллектив подтвердил в инстаграме.
"Джош – прекрасный музыкант, которого мы любим и уважаем. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами и за многочисленные таланты, которыми он с нами поделился", - прокомментировала группа у себя на странице в инстаграме.
В 2009 году Фрушанте объяснил свое решение необходимостью "бесконечного перерыва" в работе. "Никакой драмы, никакой злобы, ребята меня поняли", - добавил гитарист, уточнив, что "музыкальные интересы повели его в другом направлении".
Фрушанте впервые вошел в состав группы в 1988 году. С ним были записаны альбомы Mother’s Milk (1989) и Bllood Suger Sex Magic (1991). Затем он ушел из Red Hot Chili Peppers и вернулся в 1998.
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