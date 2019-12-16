Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-служба телеигры "Что? Где? Когда?" не комментирует ссору ведущего Бориса Крюка с его матерью, гендиректором компании "Игра-ТВ" Наталией Стеценко из-за ответа одной из команд.
Ранее Стеценко в интервью на YouTube-канале "Что? Где? Когда?" после программы, вышедшей в эфир 15 декабря, заявила, что покинула дикторскую прямо во время эфира, так как была не согласна с зачетом ответа команды. По ее мнению, игроки ответили неправильно, но ведущий засчитал их версию.
"Без комментариев", - ответила на запрос РИА Новости пресс-секретарь телеигры Виктория Селиванова.
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