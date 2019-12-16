Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-служба телеигры "Что? Где? Когда?" не комментирует ссору ведущего Бориса Крюка с его матерью, гендиректором компании "Игра-ТВ" Наталией Стеценко из-за ответа одной из команд.