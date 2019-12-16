Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T13:52+0300
https://ria.ru/20191216/1562441181.html
Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/18/1562441856_0:203:1373:975_1036x0_80_0_0_366a5c6760ee81568965a60180b07e26.jpg
РИА Новости

Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу

13:37 16.12.2019 (обновлено: 13:52 16.12.2019)
5592
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк
Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ведущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-служба телеигры "Что? Где? Когда?" не комментирует ссору ведущего Бориса Крюка с его матерью, гендиректором компании "Игра-ТВ" Наталией Стеценко из-за ответа одной из команд.
Ранее Стеценко в интервью на YouTube-канале "Что? Где? Когда?" после программы, вышедшей в эфир 15 декабря, заявила, что покинула дикторскую прямо во время эфира, так как была не согласна с зачетом ответа команды. По ее мнению, игроки ответили неправильно, но ведущий засчитал их версию.
"Без комментариев", - ответила на запрос РИА Новости пресс-секретарь телеигры Виктория Селиванова.
Александр Друзь
28 сентября, 04:05
Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
32644413
Обсудить 3
Игра-ТВНаталия СтеценкоБорис КрюкМеждународная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"МоскваВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
Лента новостейМолния