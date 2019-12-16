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Туризм
2019-12-16T20:17+0300
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Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 года
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РИА Новости

Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 года

20:17 16.12.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 года. Они были определены по результатам анализа данных о бронировании билетов, для посещения этих мест, сообщает Trip Advisor.
Второй год подряд лидером списка становится римский Колизей. Экскурсия по гладиаторской арене – обязательная часть программы при посещении туристами итальянской столицы.
Лувр — на втором месте. В этом парижском музее находится "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, а также другие знаменитые картины и коллекции предметов разных веков.
Музеи Ватикана — на третьем месте рейтинга. Там туристы не только знакомятся с произведениями искусства, но и могут увидеть Папу Римского на еженедельной папской аудиенции.
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкМузей Лувра
Музей Лувра
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Музей Лувра
Статуя Свободы в Нью-Йорке — на четвертой строке списка. Замыкает пятерку парижская Эйфелева башня, откуда открывается панорамный вид на город.
В десятку также вошли собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии Willis Tower в США и венецианская площадь Сан-Марко.
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