"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украинская оппозиционная парламентская фракция Украинская оппозиционная парламентская фракция "Батькивщина" намерена начать бессрочную акцию протеста против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли, заявила в понедельник глава партии Юлия Тимошенко

"Я сообщаю всем, что завтра с утра начинается акция протеста, мирная, в которой будет принимать участие партия "Батькивщина" вместе с аграриями, профсоюзами, ветеранами и волонтерами. И эта акция будет продолжаться до тех пор, пока наша Верховная рада не поймет, что служит народу, либо она такая нам не нужна", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По ее словам, аграрии требуют снять с рассмотрения законопроекты, которые открывают распродажу рынка земли и принять законопроект о всеукраинском референдуме.