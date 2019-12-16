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"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли
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РИА Новости

"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли

13:33 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против земельной реформы
Акция в Киеве против земельной реформы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция в Киеве против земельной реформы. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украинская оппозиционная парламентская фракция "Батькивщина" намерена начать бессрочную акцию протеста против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли, заявила в понедельник глава партии Юлия Тимошенко.
"Я сообщаю всем, что завтра с утра начинается акция протеста, мирная, в которой будет принимать участие партия "Батькивщина" вместе с аграриями, профсоюзами, ветеранами и волонтерами. И эта акция будет продолжаться до тех пор, пока наша Верховная рада не поймет, что служит народу, либо она такая нам не нужна", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
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По ее словам, аграрии требуют снять с рассмотрения законопроекты, которые открывают распродажу рынка земли и принять законопроект о всеукраинском референдуме.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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