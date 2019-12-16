Кабмин разрешил увеличить квоту на модернизацию ТЭС на 2025 год

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ разрешило правкомиссии при отборе проектов модернизации ТЭС на 2025 год увеличить квоту "ручного отбора" до 2,5 ГВт, следует из постановления правительства.

"При проведении отбора проектов модернизации с началом поставки мощности в 2025 году объем мощности, в рамках которого правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики принимается решение, может быть дополнительно увеличен по решению указанной комиссии для каждой ценовой зоны оптового рынка с соблюдением условия о непревышении суммарного для 2 ценовых зон оптового рынка объема мощности, в рамках которого этой комиссией принимается решение, равного 2500 МВт", - говорится в документе.

Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. По конкурсному отбору уже есть предварительные результаты. Летом Минэнерго предложило увеличить объем мощности, которую правкомиссия будет отбирать вне конкурса на 2025 год, до 2,5 ГВт.

Также обсуждается изменение критериев отбора проектов вне конкурса. В эту квоту правкомиссии могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках общего конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо. При предыдущем "ручном отборе" учитывались критерии, связанные с экологией, теплоснабжением, критическим состоянием станции и его значимости для региона. В декабре замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич говорил, что проекты на 2025 год будут отбираться по принципам, по которым отбирались проекты на общем конкурсе.