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Кибератакам в 2019 году чаще всего подвергалась космическая отрасль
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РИА Новости

Кибератакам в 2019 году чаще всего подвергалась космическая отрасль

13:29 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшее количество предотвращенных кибератак было направлено на ракетно-космическую и оборонную отрасль России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"В первую очередь, на информационные ресурсы тех отраслей промышленности, которые наиболее развиты в Российской Федерации. В первую очередь это ракетно-космическая отрасль, оборонная промышленность, химическая промышленность", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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"Именно там злоумышленники ищут любую возможность получить закрытую информацию, в том числе информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну", - добавил Мурашов.
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