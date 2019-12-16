Кибератакам в 2019 году чаще всего подвергалась космическая отрасль

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшее количество предотвращенных кибератак было направлено на ракетно-космическую и оборонную отрасль России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"В первую очередь, на информационные ресурсы тех отраслей промышленности, которые наиболее развиты в Российской Федерации. В первую очередь это ракетно-космическая отрасль, оборонная промышленность, химическая промышленность", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".