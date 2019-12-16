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В Мурманске эвакуируют четыре объекта из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Мурманске эвакуируют четыре объекта из-за сообщений о минировании

13:26 16.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 дек – РИА Новости. Здание мэрии и областное правительство, больница, железнодорожный вокзал и один из судов эвакуируются в Мурманске из-за сообщений о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Речь идет о здании правительства, городской больнице, железнодорожном вокзале и здании одного из судов Мурманска. Проводится эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании", - сообщил собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
12:16
В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании
Информацию об эвакуации из здания областного правительства РИА Новости подтвердили в пресс-службе органа власти.
Ранее 5 декабря также были эвакуированы здание регионального правительства и арбитражного суда из-за анонимных сообщений. Угроза взрыва тогда не подтвердилась.
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