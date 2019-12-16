В Мурманске эвакуируют четыре объекта из-за сообщений о минировании

МУРМАНСК, 16 дек – РИА Новости. Здание мэрии и областное правительство, больница, железнодорожный вокзал и один из судов эвакуируются в Мурманске из-за сообщений о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Речь идет о здании правительства, городской больнице, железнодорожном вокзале и здании одного из судов Мурманска. Проводится эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании", - сообщил собеседник агентства.
Информацию об эвакуации из здания областного правительства РИА Новости подтвердили в пресс-службе органа власти.
Ранее 5 декабря также были эвакуированы здание регионального правительства и арбитражного суда из-за анонимных сообщений. Угроза взрыва тогда не подтвердилась.