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2019-12-16T13:21+0300
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В Кузбассе разработали приложение для реабилитации кардиобольных
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РИА Новости

В Кузбассе разработали приложение для реабилитации кардиобольных

13:21 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ФомичевДисплей с показателями состояния пациента
Дисплей с показателями состояния пациента
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Дисплей с показателями состояния пациента. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 дек - РИА Новости. Ученые Кузбасского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиологических больных, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
"Ученые Кузбасса разработали первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиобольных. Мобильное приложение создано для поддержки пациентов высокого риска, перенесших коронарное шунтирование и операции по протезированию клапанов сердца, технология рассчитана на больных, имеющих в анамнезе тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как стенокардия, инфаркт миокарда", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что приложение создано в рамках проекта НИИ КПССЗ "Здоровое сердце – активная жизнь", который в этом году получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере 1,4 миллиона рублей. Софинансирование со стороны НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний составило 600 тысяч рублей.
Подчеркивается, что запуск мобильного приложения позволит вести пациентов после выписки удаленно, что расширяет возможности участия в программе реабилитации для жителей всех территорий области.
"В специальном мобильном приложении учтены все самые важные моменты: есть возможность следить за уровнем холестерина, индексом массы тела пациента, определять оптимальные физические нагрузки и получать консультации специалистов", – уточняется в релизе.
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В настоящее время идет набор первой целевой группы.
Планируется, что до 31 октября 2020 года более 200 кузбассовцев, перенесших операции на сердце, пройдут обучение и станут участниками программы реабилитации, что поможет им повысить приверженность к лечению, качество жизни, психоэмоциональное состояние, а также повысить физическую активность и улучшить прогноз.
Реализация проекта продлится до конца 2020 года, за это время мобильное приложение будет протестировано и доработано.
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