В Кузбассе разработали приложение для реабилитации кардиобольных

КЕМЕРОВО, 16 дек - РИА Новости. Ученые Кузбасского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиологических больных, сообщает пресс-служба администрации Ученые Кузбасского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиологических больных, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области

"Ученые Кузбасса разработали первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиобольных. Мобильное приложение создано для поддержки пациентов высокого риска, перенесших коронарное шунтирование и операции по протезированию клапанов сердца, технология рассчитана на больных, имеющих в анамнезе тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как стенокардия, инфаркт миокарда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приложение создано в рамках проекта НИИ КПССЗ "Здоровое сердце – активная жизнь", который в этом году получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере 1,4 миллиона рублей. Софинансирование со стороны НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний составило 600 тысяч рублей.

Подчеркивается, что запуск мобильного приложения позволит вести пациентов после выписки удаленно, что расширяет возможности участия в программе реабилитации для жителей всех территорий области.

"В специальном мобильном приложении учтены все самые важные моменты: есть возможность следить за уровнем холестерина, индексом массы тела пациента, определять оптимальные физические нагрузки и получать консультации специалистов", – уточняется в релизе.

В настоящее время идет набор первой целевой группы.

Планируется, что до 31 октября 2020 года более 200 кузбассовцев, перенесших операции на сердце, пройдут обучение и станут участниками программы реабилитации, что поможет им повысить приверженность к лечению, качество жизни, психоэмоциональное состояние, а также повысить физическую активность и улучшить прогноз.