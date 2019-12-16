В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
На вопрос, есть ли уже реакция Кремля на то, что в этом законе нет ни слова об особом статусе Донбасса, Песков ответил: "Пока нет", и подчеркнул, что "документ нужно анализировать очень внимательно, изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера".