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В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

13:18 16.12.2019 (обновлено: 14:40 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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На вопрос, есть ли уже реакция Кремля на то, что в этом законе нет ни слова об особом статусе Донбасса, Песков ответил: "Пока нет", и подчеркнул, что "документ нужно анализировать очень внимательно, изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера".
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ДонбассВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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