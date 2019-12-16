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2019-12-16T13:18+0300
https://ria.ru/20191216/1562439792.html
Почти полтора миллиона человек посетили Пушкинский музей в 2019 году
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РИА Новости

Почти полтора миллиона человек посетили Пушкинский музей в 2019 году

13:18 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОчередь на выставку "Сальвадор Дали" в ГМИИ имени А.С.Пушкина в день открытия
Очередь на выставку Сальвадор Дали в ГМИИ имени А.С.Пушкина в день открытия
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Около полутора миллионов человек посетили ГМИИ имени Пушкина за 2019 год, сообщила директор музея Марина Лошак на встрече с журналистами в понедельник.
Самой посещаемой выставкой стала экспозиция "Щукин. Биография коллекции", которую увидели более 344 тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины Анри Матисса "Танец"

Посетительница у картины Анри Матисса Танец на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
1 из 5

Посетительница у картины Анри Матисса "Танец"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов"

Выставка Щукин. Биография коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
2 из 5

Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа)

Посетительницы у картины Поля Сезанна Пьеро и Арлекин (справа) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
3 из 5

Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа)

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"

Посетительницы у картины Пабло Пикассо Три женщины на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
4 из 5

Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительницы у картины Пьера Огюста Ренуара "Обнаженная"

Выставка Щукин. Биография коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
5 из 5

Посетительницы у картины Пьера Огюста Ренуара "Обнаженная"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 5

Посетительница у картины Анри Матисса "Танец"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 5

Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 5

Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа)

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 5

Посетительницы у картины Пьера Огюста Ренуара "Обнаженная"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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На выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ были представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX - начала ХХ века.
Посетители музея увидели полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров, которые хранятся в собраниях Пушкинского музея и Эрмитажа.
Второй по популярности стала "Коллекция Foundation Louis Vuitton. Избранное" (более 172 тысяч человек), третьей — выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" (более 113 тысяч человек).
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
19 июня, 08:00Культура
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
301000
КультураНовости культурыВыставкиМарина ЛошакМузей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаАнри МатиссПабло Пикассо
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