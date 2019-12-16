Почти полтора миллиона человек посетили Пушкинский музей в 2019 году

Посетительница у картины Анри Матисса "Танец"
Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов"
Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов"
Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа)
Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа)
Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"
Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"
Посетительницы у картины Пьера Огюста Ренуара "Обнаженная"
Посетительницы у картины Пьера Огюста Ренуара "Обнаженная"
Посетительница у картины Анри Матисса "Танец"
Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов"
Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа)
Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"
Посетительницы у картины Пьера Огюста Ренуара "Обнаженная"