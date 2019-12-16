Почти полтора миллиона человек посетили Пушкинский музей в 2019 году

Очередь на выставку "Сальвадор Дали" в ГМИИ имени А.С.Пушкина в день открытия

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Около полутора миллионов человек посетили ГМИИ имени Пушкина за 2019 год, сообщила директор музея Марина Лошак на встрече с журналистами в понедельник.

Самой посещаемой выставкой стала экспозиция "Щукин. Биография коллекции", которую увидели более 344 тысяч человек.

На выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ были представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX - начала ХХ века.

Посетители музея увидели полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров, которые хранятся в собраниях Пушкинского музея и Эрмитажа.