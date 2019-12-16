"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, машина стала безопаснее, говорится в сообщении предприятия.
"На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций".
Между сиденьями появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов.
Как отмечается, были также обновлены сидения, обивка потолка, потолочные поручни, обивка стоек лобового стекла, применены новые опоры двигателя, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумовиброизоляции на панелях кузова.
Новый интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4.
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.
"Срок начала продаж, состав комплектаций и цены будут опубликованы дополнительно", — уточнил "АвтоВАЗ".
Сейчас стартовая цена Lada 4х4 — 524 тысячи рублей.
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