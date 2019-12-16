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"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
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РИА Новости

"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

13:10 16.12.2019 (обновлено: 17:18 16.12.2019)
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© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Модернизированный внедорожник LADA 4х4
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
Модернизированный внедорожник LADA 4х4. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, машина стала безопаснее, говорится в сообщении предприятия.

"На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций".

Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ"
Между сиденьями появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов.
Как отмечается, были также обновлены сидения, обивка потолка, потолочные поручни, обивка стоек лобового стекла, применены новые опоры двигателя, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумовиброизоляции на панелях кузова.
Новый интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4.
© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.
"Срок начала продаж, состав комплектаций и цены будут опубликованы дополнительно", — уточнил "АвтоВАЗ".
Сейчас стартовая цена Lada 4х4 — 524 тысячи рублей.
LADA Vesta с АТ
25 ноября, 13:47
АвтоВАЗ запустил продажи обновленного семейства Lada Vesta
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LADA 4х4 UrbanАвтоВАЗМоскваЭкономика
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