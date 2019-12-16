"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

"На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций".