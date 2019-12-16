ЛНР заявила, что с начала года сбила более 50 украинских беспилотников

ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила с начала 2019 года более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе , заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Только за 2019 год Народной милицией ЛНР уничтожено свыше пятидесяти украинских ударных и разведывательных БПЛА, что демонстрирует эффективность разработанных в республике средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - заявил собеседник агентства.

По его словам, для противодействия беспилотникам украинских силовиков Народная милиция ЛНР использовала в том числе и опытные образцы разработанной в Донецке при участии Луганских специалистов станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1", которая на сегодняшний день уже поступила на вооружение оборонного ведомства.

Как сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, Народная милиция ЛНР 15 декабря сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе. "Благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ "Тритон-М1" и военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит БПЛА ВС Украины типа "Фантом", осуществляющий полет в зоне ответственности 14 бригады ВСУ", - сказал Филипоненко на брифинге.