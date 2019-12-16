В Кремле отказались комментировать ситуацию с Rambler Group и Nginx

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кремль отказался комментировать ситуацию Кремль отказался комментировать ситуацию Rambler Group Nginx , при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что на инвестиционной привлекательности России эта история не отразится.

"Конечно, такие далеко идущие выводы вряд ли стоит делать. Россия сохраняет свою привлекательность, российский рынок - это рынок, где растут и новые стартапы, и потом, вы знаете, они получают международное признание", - сказал он, отвечая на вопрос, сказываются ли такие истории на бизнесе и инвестиционном климате России.

Песков отметил, что детали этого дела ему не известны.

"Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия, поскольку не знаем деталей... Мы не хотели бы комментировать действия, потому что это не относится к нашей сфере", - сказал Песков.