В Кремле отказались комментировать ситуацию с Rambler Group и Nginx

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кремль отказался комментировать ситуацию Rambler Group и Nginx, при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что на инвестиционной привлекательности России эта история не отразится.
"Конечно, такие далеко идущие выводы вряд ли стоит делать. Россия сохраняет свою привлекательность, российский рынок - это рынок, где растут и новые стартапы, и потом, вы знаете, они получают международное признание", - сказал он, отвечая на вопрос, сказываются ли такие истории на бизнесе и инвестиционном климате России.
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Песков отметил, что детали этого дела ему не известны.
"Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия, поскольку не знаем деталей... Мы не хотели бы комментировать действия, потому что это не относится к нашей сфере", - сказал Песков.
Он также добавил, что "если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, он должен решаться в арбитраже, а если есть там какие-то уголовные элементы, тогда должны быть другие форматы".
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