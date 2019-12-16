Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-16T13:03+0300
https://ria.ru/20191216/1562438858.html
Песков считает, что рано обсуждать празднование Путиным Нового года
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/50/1561565071_0:296:3115:2048_1036x0_80_0_0_d83fd17ef2ca0f6a6fae0401b4a80131.jpg
РИА Новости

Песков считает, что рано обсуждать празднование Путиным Нового года

13:03 16.12.2019
1541
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пока рано обсуждать вопрос о том, как президент Владимир Путин проведет новогоднюю ночь, до Нового года еще много работы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
"Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года", - сообщил Песков.
На вопрос журналиста, с чего начнет работу президент в новом 2020 году и какое первое рабочее мероприятие запланировано в графике, Песков ответил, что информация поступит "своевременно".
"Это мы сообщим своевременно. Это я пока не могу сообщить, потому что график подвижный", - заключил пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой в Сочи
20 сентября, 14:08
Песков рассказал, как Путин проводит свободное время
720028
Обсудить 2
Новый год—2020Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине
В здании Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин
В планах Путина нет поездки на форум в Давосе, заявил Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле отказались комментировать ситуацию с Rambler Group и Nginx
Здание министерства иностранных дел в Киеве
"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости
Депутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат оценила вхождение России в тройку самых могущественных стран
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"
Олег Морозов
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
Лента новостейМолния