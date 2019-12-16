Песков считает, что рано обсуждать празднование Путиным Нового года

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пока рано обсуждать вопрос о том, как президент Пока рано обсуждать вопрос о том, как президент Владимир Путин проведет новогоднюю ночь, до Нового года еще много работы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.

"Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года", - сообщил Песков.

На вопрос журналиста, с чего начнет работу президент в новом 2020 году и какое первое рабочее мероприятие запланировано в графике, Песков ответил, что информация поступит "своевременно".