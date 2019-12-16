Украинские шахтеры проведут предупредительную акцию протеста

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Украинские шахтеры в среду проведут предупредительную акцию протеста, в частности, они будут требовать погасить долги по зарплате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Украинские шахтеры в среду проведут предупредительную акцию протеста, в частности, они будут требовать погасить долги по зарплате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

"С 6.00 до 20.00 (7.00 – 21.00 мск) 18 декабря на угледобывающих предприятиях Украины состоится предупредительная акция протеста с митингами, шествиями в шахтерских городах, в случае необходимости - с выездами горняков в Киев… 18 декабря две смены горняков не выйдут в забой, на шахтах всех форм собственности будет приостановлена добыча угля", - написал Волынец на своей странице в Facebook

По его словам, горняки будет требовать закрыть существующие долги по зарплате и не допустить новых, разработать план выхода отрасли из кризиса и стратегии ее развития на последующие годы, предусматривать достаточное финансовое обеспечение предприятий в 2020 году.