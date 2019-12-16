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Украинские шахтеры проведут предупредительную акцию протеста
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РИА Новости

Украинские шахтеры проведут предупредительную акцию протеста

13:03 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Украинские шахтеры в среду проведут предупредительную акцию протеста, в частности, они будут требовать погасить долги по зарплате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Акция протеста шахтеров во Львове
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"С 6.00 до 20.00 (7.00 – 21.00 мск) 18 декабря на угледобывающих предприятиях Украины состоится предупредительная акция протеста с митингами, шествиями в шахтерских городах, в случае необходимости - с выездами горняков в Киев… 18 декабря две смены горняков не выйдут в забой, на шахтах всех форм собственности будет приостановлена добыча угля", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, горняки будет требовать закрыть существующие долги по зарплате и не допустить новых, разработать план выхода отрасли из кризиса и стратегии ее развития на последующие годы, предусматривать достаточное финансовое обеспечение предприятий в 2020 году.
Кроме того, Волынец сообщил, что на акцию выйдут также семьи шахтеров, поэтому пока невозможно подсчитать точное количество участников. "В поддержку шахтерского движения местные советы шахтерских городов и поселков направили на имя президента Украины обращение с требованием не допустить уничтожения угольной отрасли и обеспечить энергетическую безопасность Украины", - добавил Волынец.
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Михаил ВолынецУкраинаВ мире
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