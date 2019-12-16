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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-16T13:03+0300
https://ria.ru/20191216/1562438763.html
В Верхневолжье приступил к работе комбикормовый завод
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РИА Новости

В Верхневолжье приступил к работе комбикормовый завод

13:03 16.12.2019
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© Depositphotos / okieponyКомбикорм
Комбикорм
© Depositphotos / okiepony
ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. Первая очередь современного комбикормового завода ГК "Агропромкомплектация" вступила в строй в Ржеве - это один из крупнейших инвестиционных проектов в АПК, которые в настоящее время реализуются в области, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
На предприятии созданы 90 новых рабочих мест.

"Выход предприятия на проектную мощность позволит увеличить общий объем производства комбикормов до 900 тысяч тонн в год", - отметили в пресс-службе.

В этом году на территории Ржевского района были введены в эксплуатацию два свиноводческих комплекса "Агропромкомплектации" и новый элеватор. Комбикормовый завод будет обеспечивать животноводческие предприятия компании собственными гранулированными комбикормами.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики области. При этом глава региона считает, что потенциал сельскохозяйственного производства в регионе по достоинству оценили инвесторы.
Всего в настоящее время в АПК Верхневолжья реализуются и планируются к реализации 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 57 миллиардов рублей и созданием более 3400 рабочих мест.
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В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 миллиарда рублей.
Среди наиболее крупных инвестпроектов наряду с проектами "Агропромкомплектации" в Ржевском районе – строительство свиноводческого комплекса на 450 тысяч голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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