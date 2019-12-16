Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа, а также отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.
Отмечается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета, что позволило летчикам усовершенствовать навыки по выдерживанию длительных перегрузок.
МиГ-31 — советский и российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Усовершенствованный истребитель МиГ-31БМ способен обнаруживать до 24 воздушных целей, по восьми из которых может одновременно вести огонь.