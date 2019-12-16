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Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
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РИА Новости

Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

12:59 16.12.2019
17624
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
В воскресенье в ходе радиоинтервью глава МВД Эстонии председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
"Президент республики Саули Ниинистё и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели телефонный разговор по инициативе Эстонии в понедельник, 16 декабря. Президент Кальюлайд извинилась за интервью в воскресенье, 15 декабря, министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии", - говорится в сообщении финской канцелярии.
Санна Марин - получила вотум доверия парламента и была назначена президентом на должность главы правительства Финляндии 10 декабря. Ей 34 года и она стала самым молодым премьер-министром не только Финляндии, но и мира.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
11:32
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
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Санна МаринКерсти КальюлайдМарт ХельмеМВД ЭстонииЭстонияФинляндияВ мире
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