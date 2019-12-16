Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

В воскресенье в ходе радиоинтервью глава МВД Эстонии председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

"Президент республики Саули Ниинистё и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели телефонный разговор по инициативе Эстонии в понедельник, 16 декабря. Президент Кальюлайд извинилась за интервью в воскресенье, 15 декабря, министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии", - говорится в сообщении финской канцелярии.