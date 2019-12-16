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СПЧ предложил создать портал помощи россиянам, выезжающим за границу
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РИА Новости

СПЧ предложил создать портал помощи россиянам, выезжающим за границу

12:59 16.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо создать единый портал помощи находящимся за рубежом россиянам, считает член Совета при президенте РФ по правам человека Игорь Борисов.
"Речь идет о создании единого портала помощи российским гражданам, соотечественникам, находящимся за рубежом, которым при помощи наших государственных структур - МИД России, Госдумы, различных объединений при МИД России ... - должна доводиться до сведения всех граждан ... правовая информация, медицинская и географическая", - сказал Борисов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, основной задачей портала станет объединение всей информации и оперативное предупреждение граждан, а также обработка их запросов и перенаправление в соответствующие органы. Так, Борисов уточнил, что по итогам поступающих обращений будет создан доклад, в котором будет дана оценка проблематики обращений.
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МИД РФГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФИгорь БорисовРоссияОбщество
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