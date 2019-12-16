СПЧ предложил создать портал помощи россиянам, выезжающим за границу

"Речь идет о создании единого портала помощи российским гражданам, соотечественникам, находящимся за рубежом, которым при помощи наших государственных структур - МИД России, Госдумы, различных объединений при МИД России ... - должна доводиться до сведения всех граждан ... правовая информация, медицинская и географическая", - сказал Борисов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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По его словам, основной задачей портала станет объединение всей информации и оперативное предупреждение граждан, а также обработка их запросов и перенаправление в соответствующие органы. Так, Борисов уточнил, что по итогам поступающих обращений будет создан доклад, в котором будет дана оценка проблематики обращений.